記事ポイント日本損害保険協会が2026年4月1日付で「代理店業務品質評価本部」を設置大規模代理店を中心にフォローアップ点検を実施不適切事例の通報等窓口も同時に開設 日本損害保険協会が、損保代理店の業務品質向上に向けた新たな組織を立ち上げます。2026年4月1日付で協会内に設置される「代理店業務品質評価本部」の取り組みを紹介します。 日本損害保険協会「代理店業務品質評価本部」 設置日：2026年4