「ボートレースクラシック・ＳＧ」（２５日、蒲郡）毒島誠（４２）＝群馬・９２期・Ｂ２＝が豪快弾で不安一掃だ。２日目９Ｒを３コースからまくり快勝。前半３Ｒの１Ｍで藤原啓史朗（岡山）が振り込んで（不良航法）玉突きのような接触があったが「出足や行き足はずっといい。接触の影響もない」とうなずいた。９ＲのＳはコンマ０７。「展示で全然入らなくて（Ｆ）、しっかり遅らせて行きました。それでこのタイミングなら」