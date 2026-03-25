お笑い芸人のもう中学生さんが自身のＳＮＳを更新。結婚したことを公表しました。お相手は、長野県上田市出身、信州上田観光大使で、タレントの恵理さん。恵理さんもＳＮＳで結婚を公表しました。 【写真を見る】【 もう中学生 】結婚を発表お相手はタレントの恵理さん「家にパンパンになっている小道具グッズやCD. お笑い段ボールもご理解くださるとてもやさしい方です」【もう中学生さんＳＮＳより引用】日々、