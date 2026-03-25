「ボートレースクラシック・ＳＧ」（２５日、蒲郡）佐々木完太（２９）＝山口・１２０期・Ａ１＝が鮮やかに２日目連勝だ。まず１Ｒをイン逃げ快勝。７Ｒは２コースから、インの常住蓮（佐賀）が１Ｍの出口で転覆（選手責任）するハプニングがあった中をきれいに差し抜けた。「ペラを片面だけ自分の形にして、行き足や出足がいい。追い風でも舟が返ってきた」とうなずく。２月の中国地区選（下関）でＧ１初優出（２着）。山口