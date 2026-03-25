LBSTRが、4thシングル「KOBINEE」を3月25日に配信リリースした。 （関連：椎名林檎×向井秀徳、SennaRin×川上洋平、家入レオ×斎藤宏介……男女ボーカルで響かせる新鮮なアプローチ） 本楽曲は、『かっこよさ＝複雑さではない』という価値観を、サウンドで明確に提示する一曲。90’sのルーツやメンバーそれぞれの原体験を土台に、『自分たちが本当に好きなもの』をそのまま鳴らすことを選択