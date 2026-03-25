和倉温泉の旅館「加賀屋」。能登半島地震以降、休業を余儀なくされる中、4月上旬からの公費解体を前に約700人の従業員の雇用はどうなっているのか、「おもてなし日本一」の今を取材しました。創業120年、おもてなし日本一の旅館として全国的な知名度を誇る和倉温泉の「加賀屋」。2024年1月の地震で甚大な被害を受け、グループの4つの旅館「加賀屋」「松乃碧」「あえの風」「虹と海」すべてが休業を余儀なくされ、旗艦店である「加