元ＡＫＢ４８でタレントの柏木由紀が、雑誌のオフショットを掲載した。「現在発売中のＭＡＱＵＩＡオフショット」と２５日までに自身のインスタグラムを更新した柏木。光が差し込む窓の横、上品な女性らしいブラウス、さりげないラインがおしゃれなパンツで撮影に臨む姿を公開した。また、投稿には「カメラ目線は一枚もありませんでした〜！」と無邪気な一言を添えている。この投稿にファンからは「笑顔ほんと綺麗で可愛いな