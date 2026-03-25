ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」は25日に予選2日目が行われた。浜崎直矢（42＝埼玉）は1号艇で挑んだ4Rで、ピット離れで飛んだ山田祐也にインを奪われて2コースへ。だが、コンマ12のトップスタートを決めると、そのまま伸びて捲り切った。「メンバーにもよるけど伸びは余裕がある。ターン回りも悪くない。ベースを崩さずに微調整の範囲」と手応えも上々だ。これで通算勝利数も1499となり、節目の勝