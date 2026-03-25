路上でクマ撃退用スプレーをかけ、男女3人にけがをさせたとして逮捕された男性2人が不起訴処分となりました。去年9月、東京・江戸川区の路上で中国籍の男女3人にクマ撃退用のスプレーをかけ、けがをさせたとして逮捕された40歳と45歳の男性について、東京地検は25日までに不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。