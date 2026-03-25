カーリング女子で平昌五輪銅、北京五輪銀メダル「ロコ・ソラーレ」の吉田知那美が、姉妹ショットを公開し、話題になっている。吉田は２５日に自身のインスタグラムで「２８年経ってようやくおんぶの上ポジションを譲りました！お姉ちゃんになったな、わたし」とつづり、同じくカーリング女子「ロコ・ソラーレ」のメンバーで妹の吉田夕梨花をおんぶした姿を披露。幼少期に、妹の吉田夕梨花が姉の吉田知那美をおんぶする写真もア