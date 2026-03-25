◆第３３回マーチＳ・Ｇ３（３月２９日、中山競馬場・ダート１８００メートル）追い切り＝３月２５日、美浦トレセン第３３回マーチＳ・Ｇ３（２９日、中山）に出走するアクションプラン（牡６歳、美浦・池上昌和厩舎、父リオンディーズ）が最終追い切りを行い、悲願の重賞初制覇に向けて態勢を整えた。美浦・Ｗコースを単走馬なりで５ハロン６９秒８―１２秒２。騎乗して感触を確かめた荻野極は「調教駆けしないタイプですが、