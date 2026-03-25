２５日放送の日本テレビ系「有吉の壁２時間生放送ＳＰ」（水曜・午後７時）で結婚を電撃発表したお笑いタレントのもう中学生（４３）が、自身のＸ（旧ツイッター）などを更新し、直筆文書で改めて結婚を喜びを報告した。また、お相手のモデルで女優の恵理（３２）も自身のインスタグラムで結婚を発表した。もう中学生は「大切なわがふるさと、長野県にて出会ってくださった、恵理さんと結婚させていただくことになりました」