ピーターこと歌手で俳優の池畑慎之介が２５日、都内で、恒例の「ＯＺＩＢＡライブＸＩ（１１）」を開催。大好きな歌を全力で披露するライブで、満員のファンを前に「愛の幕切れ」など全１６曲を熱唱した。途中で、客席にいた歌手で俳優・芳本美代子をステージに上げ、Ｗ主演を務める舞台「喝采〜『イヴの総て』より〜」（６月１０〜１１日、東京・豊洲シビックセンターホールで行う）の即席プロモーションも実施。池畑は「アカ