松本洋平文科相は２５日に、衆議院会館で既婚女性と不貞行為におよんだとする「週刊文春」報道に関し「規則に反する不適切な行為はない」と否定し野党側に提示した。立憲民主党の斎藤嘉隆国対委員長は報道陣の取材に対し「本人が明言した以上、信じるしかない」と述べ、２６日の参院文教科学委員会に応じる意向を示した。文教委員会は今月中に成立しないと国民生活に影響が出かねない「日切れ法案」のなかで、高校授業料無償