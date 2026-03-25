今週の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は178.9円と前の週より18.9円も下がりました。全国でも3番目の下げ幅で、東京都を下回る価格となっています。石油情報センターによりますと23日時点の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は178.9円でした。9週ぶりの値下がりです。県内のレギュラーガソリンの価格は高値水準が続き先週は中東情勢の悪化で、過去最高値とな