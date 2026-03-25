【ウィーン共同】ハンガリーのオルバン首相は25日、隣国ウクライナへの天然ガスの供給を段階的に停止する方針を表明した。両国はロシア産原油の供給を巡り対立が続いている。オルバン氏は来月12日にハンガリーで実施される議会総選挙で劣勢に立たされており、強硬姿勢を示して支持を獲得したい考えとみられる。ロシア産原油をウクライナ経由で欧州へ送る「ドルジバ・パイプライン」のウクライナ区間が1月に損傷し、ハンガリー