栃木県は4月1日付の公立小学校、中学校および義務教育学校の教職員の人事異動を発表した。退職者の一覧をすべて掲載する。小学校校長退職左から、現任校・氏名の順に表記する。【河内】明治小学校那花恭子宇都宮東小学校口川和伸昭和小学校國谷優錦小学校大森信二宇都宮緑が丘小学校皆川美弥子明保小学校小川史子横川東小学校五十嵐市郎豊郷中央小学校石川晴美豊郷北小学校市川文人城山東小学校山本晶子雀宮