老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。今回は現在、老齢基礎年金を受給している方からの「障害年金について」の質問です。Q：現在70歳、老齢基礎年金を受給しています。10年ぐらい前に身体障害者の2級の認定を受けてい