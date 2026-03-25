日常生活や旅の話題の中で使われている言葉の「共通パーツ」に注目して、問題を解いてみましょう！今回は、北国の豊かな自然を連想させる地名や1日の締めくくりに行う動作、自分を高めるための努力を表す言葉など、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。あ□□□□ない□□く