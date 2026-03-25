金利が上昇している今、「どの銀行にお金を預けるべきか」とお悩みの方もいるかもしれません。All Aboutマネー編集部では、数ある定期預金の中から、今注目すべき「新規口座開設者向け」の商品をピックアップしました。ご紹介する定期預金は全て元本保証があるものです。ぜひ、銀行選びの参考にしてください（※金利は2026年3月19日時点）。新規口座開設者向けキャンペーン近年、多くの銀行が力を入れているのが、新しいお客さまを