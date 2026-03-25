時間を守る。責任を持って仕事をやり遂げる。協調性を大切にする--。私たちが日本の学校や社会で教えられてきた“当たり前”の行動は、実はアメリカでは「驚くほど優秀だ」と手放しで賞賛される武器になります。イギリス人の父と日本人の母を持ち、日本の公立小学校を卒業後、アメリカに留学したドキュメンタリー映画監督の山崎エマ氏は、異国で働く中で自身の「日本人的な部分」が圧倒的な強みになることに気づいたと言います。第