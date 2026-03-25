俳優の鈴木亮平さんは3月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身の“なりすましアカウント”に反応し、話題となっています。【投稿】鈴木亮平、自身の“なりすましアカウント”に反応「リブート成功」「公式のなりすましww」鈴木さんは「鈴木亮平改」というユーザー名のアカウントの投稿に反応。「Xから認証頂きました」とつづった投稿に対し「いやX！ なにやってんだX！なりすましアカウントだからそれ！」と返しました。実は