「学校に言いたいことがあるけれど、クレーマーだと思われたくない……」。そう悩んで、問題を抱え込んでいませんか？ 実は、学校への不満が爆発して大きなトラブルになる背景には、共通の「法則」があります。それが、産業事故の経験則を応用した「クレームのピラミッドモデル」です。大きなクレームが1件発生する裏には、いくつかの「相談」があり、さらにその下には、たくさんの「あれ？」という小さな「質問（疑問）」が隠れて