砂月凜々香が、新曲「ポップコーンイマジネーション」を本日3月25日に配信リリース。あわせて同楽曲のMVが公開された。 （関連：ZOCX、現代社会と呼応しながら更新する“アイドル”の姿ワンマン『いいライブ見たいか？来い』を観て） 新曲は、同郷である福岡県出身の松隈ケンタによるプロデュース楽曲第4弾。熱を受けて弾けるポップコーンのように、覚醒して自分革命を起こす瞬間を描いてお