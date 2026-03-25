広陵高校野球部で去年１月に起こった暴力事案で、加害者とされた生徒１人がＳＮＳの投稿者らを名誉棄損の疑いで刑事告訴し、23日付で受理されたことが分かりました。 告訴状によりますと、加害者とされた生徒は被害生徒の保護者とみられる人物からＳＮＳに誇張した内容で投稿されたことにより誹謗中傷を受けたほか、希望する大学の受験断念など実害が出たとしています。 告訴の対象は被害生徒の保護者のほか投稿を拡散した１人で