長期休館している「江戸東京博物館」はリニューアルオープンを前に内覧会を開き、新たな大型模型などを初めて公開しました。東京・墨田区にある江戸東京博物館は、大規模改修のため2022年4月から休館していました。およそ9000平方メートルの広大な常設展示室は一新され、日本橋から臨む大型スクリーンには江戸の空が映し出されています。また、「散歩しているような没入感」を味わってもらうため、江戸の街並みを再現したエリアの