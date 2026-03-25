歌手・華原朋美（５１）が２５日、ＳＮＳを更新し、６歳の１人息子が無事に卒園したことを報告。感謝をつづった。「私の息子が卒園しました。当たり前ですが私にとって息子は本当に大切な存在です。シングルマザーとして仕事もしながら息子の成長を楽しませて頂いています」と報告し、「優しくて最高の主治医の先生様と看護師の方々に助けられながら息子が元気に産声をあげて生まれてきた日は今でも忘れません」と２０１９年８