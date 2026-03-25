◇女子ゴルフ丸山木材ホールディングス110thAnniversarymeettree×KISSONTHEGREENCup最終日（2026年3月25日岐阜県明智GCひるかわゴルフ場＝6147ヤード、パー72）女子ツアーへの登竜門マイナビ・ネクスト・ヒロイン・ツアー2戦の最終ラウンドが行われ、早川夏未が通算6アンダーで並んだ星野瑠菜とのプレーオフを制し、ツアー4勝目を挙げた。早川は最終18番パー5でバーディーを奪いトップに並ぶと、星野と