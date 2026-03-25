先月、第１子妊娠を発表したフジテレビの三上真奈アナウンサーが“大好物”を発表した。三上アナは２５日までに自身のインスタグラムを更新。「このスープの中で溺れたいほどに水炊きがだいすきです」とつづり、水炊きの鍋を前にした一枚をアップ。赤みの強いオレンジ色のニットを着て、萌袖を作って顔の前で小さくピースを作ったショットを披露した。この投稿にファンからは「ミカパン、超可愛くて、とても綺麗です」「水炊