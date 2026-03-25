ハピネット・メディアマーケティングは、『M3GAN／ミーガン』のブラムハウス・プロダクションズと大ヒットホラーゲームがタッグを組んだ『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ２』のブルーレイ＆DVDを2026年6月3日に発売する。価格は5,390円。レンタルDVDも同日にリリースされる。『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ２』『M3GAN／ミーガン』のブラムハウス・プロダクションズが大ヒットホラーゲーム「ファイブ・ナイツ