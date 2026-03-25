アイドルグループ「光ＧＥＮＪＩ」の元メンバーで俳優の大沢樹生（５６）が、愛娘との親子ショットを公開した。大沢は２５日、自身のインスタグラムを更新。「Ｈｉ！！小学校卒業おめでとう今日は娘の卒業式だった楽しんで充実した６年間の学校生活を送ってくれたようでなにより良かった」と記し、長女を顔を寄せたショットをアップ。「それに加え週６のバレエのお稽古ホントにお疲れ様でした。（バレエシューズの絵