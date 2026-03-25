日本テレビ系「笑点」（日曜・後５時半）の司会でもおなじみの落語家・春風亭昇太（６６）が２５日、復学していた東海大人文学部を卒業し、神奈川・平塚市の東海大湘南キャンパスで行われた卒業式に出席。４月から再び同大の客員教授を務めることを発表した。昇太は東海大一高（現・東海大静岡翔洋高）を卒業後、１９７８年に湘南キャンパスの文学部に進学して日本史を学んだ。落語研究部で活躍し、プロの落語家になることを決