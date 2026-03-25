日本時間２１時３０分に米経常収支（2025年 第4四半期）、輸入物価指数（2月）、輸出物価指数（2月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 経常収支（2025年 第4四半期）21:30 予想-2085.0億ドル前回-2264.0億ドル（経常収支) 輸入物価指数（2月）21:30 予想0.5%前回0.2%（前月比) 予想0.4%前回-0.1%（前年比) 輸出物価指数（2月）21:30 予想0.5%前回0.6%（前月比) 予想2.6%