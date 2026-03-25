3月25日（現地時間24日、日付は以下同）。NBA選手会（NBPA）は、デトロイト・ピストンズのケイド・カニングハムが今シーズンのアウォードの対象外になってしまうのは“あってはならないこと”とし、広報を通して“ルール改正”をリーグへ求めた。 現状、レギュラーシーズン終了後の投票で選出されるMVPや最優秀守備選手賞（DPOY）、オールNBAチーム、オールディフェ