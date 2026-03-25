キャバ嬢なら借金返済なんてあっという間だろ▶▶この作品を最初から読む夫の圭介から熱烈なアプローチを受けて、結婚した菜々。ある日、自宅で寛いでいると、夫の同僚という蔵西沙耶がやってきて、「圭介さんと別れてください」「借金してますよね？」と言い出して！？結婚1年目に夫のせいで借金を背負うことになった妻。でも、同僚女性はなぜそのことを知っているの？彼女と夫の関係は…？尽くしていた夫に疑惑を抱い