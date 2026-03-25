【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow ManがオフィシャルYouTubeチャンネルにて「BANG!!」のMVを公開した。 ■メンバー自身が追求した臨場感あふれるアクションシーンは必見 「BANG!!」は目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）の主題歌で、抑えきれない衝動と愛を“弾丸”にたとえ、闇のなかでも前へ進む覚悟を描いたアグレッシブなラブアンセム。4月29日発売されるSnow Manの13枚目の