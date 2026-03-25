女優の松下由樹（57）が25日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。名古屋の女子高生の「あるある」を明かし「昔からでしたね」と明かした。この日は「東名阪の女が大激論SP“東京・名古屋・大阪”最も魅力的な都市はどこだ！？」をテーマにトークを展開。名古屋の人のインタビューVTRで「見栄っ張り」などと言うのを見た松下は「共感しかなかったですね。見栄っ張りで、高校生くらいになると、