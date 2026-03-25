日本相撲協会は２５日、大相撲夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の番付編成会議と臨時理事会をエディオンアリーナ大阪で開き、春場所で１４場所ぶり３回目の優勝を果たした関脇霧島（２９）＝本名・ビャンブチュルン・ハグワスレン、モンゴル出身、音羽山＝の大関再昇進を満場一致で正式に決めた。昇進伝達式は宿舎を構える大阪・堺市の出雲大社大阪分祀で行われ、霧島は「謹んでお受けいたします。さらなる高みを目指して