東京・港区の中国大使館に陸上自衛官の男が侵入し逮捕された事件を巡り、中国外務省は日本側に対し厳正な処罰と責任ある説明を改めて求めました。中国外務省報道官：改めて日本側に対し、直ちに事件を徹底的に調査し、違法行為を行った者を厳しく処罰し、責任ある対応をとるよう強く求める。中国外務省の報道官は25日の会見でこのように述べ、日本側に厳重に抗議し、強い不満を伝えたと説明しました。また、逮捕された陸上自衛隊の