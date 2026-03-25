システム、アプリケーション開発のワンクリックアイティーの大嶋宣人代表が、著書「やらない勇気」（游藝舎）を出版した。いつも忙しいのは「無意識のうちに、ついやっているムダ」が原因。必要なことは「何をやるか」ではなく「何をやらないか」。39の「ムダ発見思考」を実践するだけで、人生はいつの間にか軽くなり、生活や仕事が効率化、生き方自体が激変する。ムダを省くことは「ただ効率を上げる」だけでなく、「人生の質を上