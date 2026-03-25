3月23日、女優の長澤まさみがInstagramを更新し、妖艶なドレス姿を披露した。「この日は2つ連続で投稿した長澤さん。2つとも13日におこなわれた『第49回日本アカデミー賞授賞式』で着用した衣装のようで、薄いピンク色のドレスが華やかな雰囲気です。注目を集めたのは、2つ目の投稿。後ろ向きの長澤さんがこちらを振り返っているのですが、とりわけ目を引くのは、ドレスの背中がざっくりと開いていることです。長い髪の奥に美背