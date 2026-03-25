3月24日（日本時間25日）、MLBオープン戦の最終試合が各地でおこなわれた。ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平は、古巣であるロサンゼルス・エンゼルス戦に“二刀流”として先発出場した。投手・大谷はイニングをまたいで6者連続三振を記録し、4回までの12アウト中11個が奪三振という圧巻の投球を見せた。最速100マイル（約161キロ）に近いフォーシームと、横滑りするような切れ味鋭いスイーパーにエンゼルスナインは手