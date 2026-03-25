お笑い芸人のもう中学生が２５日放送の「有吉の壁生放送ＳＰ」（日本テレビ系）出演し、番組内で結婚したことを生発表した。もう中学生は「私、もう中学生は４３歳になりました！そして４３歳ということは、つまり厄年が明けました！」と報告。続けて「もう一つ大切な報告をしたいことがあります。結婚しました！」と発表した。番組ＭＣの有吉弘行は「結婚したの？本当に？お前が？」と驚いた様子を見せ、「どなたと？」と