女子プロレス「スターダム」の若手主体興行「ＮＥＷＢＬＯＯＤ３０」（２５日、新木場１ｓｔＲＩＮＧ）で鹿島沙希（３２）と元パートナーのフキゲンです★とのチーム「東スポ大好き！」が一夜限りの復活を果たした。鹿島は４月２６日の横浜アリーナ大会での現役引退を表明。引退まで残り約１か月となったこの日ＮＢに初出場すると、極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．」の前身である「大江戸隊」時代のタッグパートナー・フキゲンで