ペルシカリアが、5月15日に東京・新宿LOFTにて初となるチケットフリーライブの開催を発表した。彼らは、3月19日に東京・渋谷CLUB QUATTROにて結成6周年ワンマンライブを開催し、東名阪ワンマンツアー＜ゲンテンカイキツアー2026＞を発表した。しかし、発表からわずか30分でチケットが一般発売・即完売というスピードでソールドアウトを記録したという。その熱狂が冷めやらぬ中、さらなる一手として突如投下されたのが、前日20時に