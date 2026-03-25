2025年結成の、よねまる（Vo）、歩大（G）、諒恩（B）、真夏（Dr）からなる4人組バンド・ベターユースが新曲「日々に灯せば」の配信を開始。あわせて初のミュージックビデオも公開された。ベターユースは埼玉県草加市の獨協大学の軽音部で出会ったメンバーが、年齢や音楽的ルーツの違いを超えて、共に鳴らしたい音楽を見つけて結成された。今作は、そんな仲間と過ごす何気ない日常が、少しずつ思い出に変わっていく時に、少しの寂