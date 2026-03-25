牡馬クラシック第１戦の皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）へ３頭の有力候補を送り出す美浦の新鋭・上原佑紀厩舎。２５日、美浦・Ｗコースでその３頭による豪華な併せ馬が行われた。先導したのは今年の京成杯を制したグリーンエナジー（父スワーヴリチャード）。報知杯弥生賞ディープインパクト記念の２着ライヒスアドラー（父シスキン）が２番手を追走し、最後方に昨年末のホープフルＳ２着馬フォル