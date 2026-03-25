花粉の飛散量が増える時季は肌がデリケートになりやすく、乾燥や外部刺激によるトラブルに悩まされがち。バリア機能をサポートするスキンケアアイテムに注目してみて。今回は、大人のゆらぎ肌ケアに役立つ、いま注目のラインナップをご紹介します。 バリア機能をサポートしてくれる心強いアイテム 【Curél】「潤浸保湿 角質深部バリア美容液」\4,950（税込） 【Curél（キュレル）】から登場