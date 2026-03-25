昨年、俳優の柄本時生と結婚した女優・さとうほなみが、出演するショートドラマの制作報告会見を報告した。脚本家・岡田惠和による書き下ろしショートドラマ「〇〇なふたり」の『蘭とステラと水族館』編に出演するさとう。「松井愛莉ちゃんとオルカオタクしてきましたＹｏｕＴｕｂｅとＸで配信しとるらしいです。わたしもオルカが好きなんです。もう会いたいですオルカ、、」とオルカ愛をつづったさとう。会見にて着用し