猫 The Sappinessの5作目となる配信シングル「Your Own Daybreak」が、3月25日(水)にリリースとなった。「Your Own Daybreak」は、クリエイティブに迎えたボカロPのbuzzGによる楽曲で、「誰かと比べなくていい。私にしか歩けない道がある」というメッセージを、エモーショナルで疾走感あふれるロックチューンで表現したものだ。「ざっぴぃ！！猫 The Sappinessです！今回リリースする「Your Own Daybreak」の聴きどころは、ダイナ